France : croix gammées et tags antisémites retrouvés sur une école touchée par un début d'incendie à Lyon

Une école primaire du troisième arrondissement de Lyon a été la cible d'actes de vandalisme antisémite dans la nuit de samedi à dimanche, a rapporté Le Figaro. Un début d'incendie s'est déclaré dans les toilettes extérieures de l'établissement Nové Josserand, tandis que plusieurs salles de classe ont été recouvertes de croix gammées, d'étoiles de David et de tags pro-palestiniens.

Le feu, rapidement maîtrisé, est resté circonscrit aux sanitaires extérieurs, mais les dégradations à l'intérieur de l'école révèlent la gravité de l'attaque. "Les dégradations perpétrées dans l'école Nové Josserand sont d'une extrême gravité. Tags antisémites, croix gammées, tentative d'incendie : ces actes visent notre école, donc notre République", a réagi Mohamed Chichi, adjoint à la tranquillité de la mairie de Lyon.

Une enquête a immédiatement été ouverte par les autorités. La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a "condamné ces dégradations abjectes" et assuré "le personnel de l'Éducation nationale et municipale de son soutien". Elle a promis que l'enquête "devra permettre de présenter les auteurs devant la justice et apporter une réponse pénale ferme".

La municipalité s'est engagée à remettre rapidement les salles endommagées en état pour accueillir les élèves dès lundi. "La Ville condamne avec la plus grande fermeté ces agissements. Elle déposera plainte", a annoncé Mohamed Chichi.