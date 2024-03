France : des assises de lutte contre l'antisémitisme organisées en mai à l'initiative d'Aurore Bergé

Des assises de lutte contre l'antisémitisme seront organisées le 6 mai en France. C'est ce qu'a annoncé Aurore Bergé ce dimanche au micro d'Europe 1, invitant l'ensemble des associations concernées et des partis politiques à y prendre part.

"Le gouvernement a été très clair à la fois sur la question de la vigilance, le renforcement des politiques publiques, de protection de l'ensemble de nos concitoyens, des lieux de culte et des écoles juives qui pourraient être pris pour cible. Mais je crois qu'on a une nécessité qui est que chacun s'engage très clairement sur ce qu'est la définition de l'antisémitisme. Il est également impératif de considérer que l'expression de cette haine est le problème de toute la société française, et pas seulement celui des Juifs", a expliqué la ministre déléguée chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes.

Celle-ci a également pointé le flou entourant la notion d'antisionisme. "L'antisionisme, c'est vouloir la destruction de l'Etat d'Israël. C'est refuser l'autodétermination des Juifs, c'est refuser qu'un Etat démocratique puisse exister. Ce n'est pas critiquer la politique du gouvernement israélien", a-t-elle souligné.

L'initiative de la ministre intervient alors que la France est confrontée à une forte résurgence d'antisémitisme, avec une hausse de 1 000 % des actes antijuifs depuis le 7 octobre.