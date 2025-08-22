France : des croix gammées et des insultes taguées sur des maisons dans l’Yonne

Articles recommandés -

Le 18 août dernier, les habitants de Villeneuve-la-Guyard, une commune de 3.500 habitants dans l’Yonne, ont découvert avec stupeur des croix gammées et des insultes antisémites taguées sur les murs de plusieurs maisons. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie, a rapporté CNEWS.

« Je suis complètement choquée. Tout le monde ici est choqué et on ne sait pas ce qu’il se passe. Nous ne sommes pas juifs, mais nous comprenons ce que ce tag signifie : c’est du racisme et de la haine », a confié l’une des victimes.

Le maire de la commune, Dominique Bourreau (PS), a condamné fermement ces actes : « Ce n’est pas quelque chose d’habituel à Villeneuve-la-Guyard. Il y a une enquête en cours. Nous avons travaillé sur la vidéoprotection avec la gendarmerie et fourni les images. C’est grave et nous ne voulons pas que cela passe sous silence. » Plusieurs habitants, eux aussi, se disent choqués : « C’est inadmissible. On doit respecter ses voisins. C’est de la haine raciale », dénonce l’un. « C’est n’importe quoi, c’est la première fois que ça arrive ici », ajoute un autre. « Une croix gammée, ça rappelle une histoire un peu sombre », insiste un troisième. Entre janvier et mai 2025, 504 actes antisémites ont été recensés en France, selon le gouvernement, confirmant une inquiétante recrudescence du phénomène.