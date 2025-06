France : des élus marseillais réclament la rupture du jumelage avec Haïfa

Articles recommandés -

Le groupe écologiste du conseil municipal de Marseille demande officiellement la suspension ou l'annulation du jumelage entre Marseille et la ville israélienne de Haïfa, accusée de participer à "l'effort de guerre" israélien.

Critiques contre le maire

L'élu écologiste a vivement critiqué l'inaction du maire de Marseille : "Ce que fait le maire de Marseille, c'est exactement ce que fait le président de la République, c'est-à-dire qu'il dit qu'il va faire quelque chose et puis après il ne le fait pas."

Justifiant sa position, l'élu affirme : "On est sur un territoire, Haïfa, qui coopère à l'effort de guerre et à l'effort de génocide d'Israël contre le peuple palestinien." Cette déclaration s'inscrit dans le contexte du conflit israélo-palestinien et des récentes opérations militaires israéliennes.

L'exemple de Strasbourg

Le groupe écologiste souhaite s'inspirer d'autres villes françaises : "Comme ça a été le cas pour plein de villes, et notamment Strasbourg, ce qu'a fait Strasbourg, ce sera très bien."

L'élu a conclu en appelant "les conseillers municipaux ici présents à porter ce vœu du déjumelage de Marseille avec Haïfa", marquant une escalade dans les tensions diplomatiques locales liées au conflit moyen-oriental.

Cette demande intervient alors que plusieurs villes européennes reconsidèrent leurs relations avec des municipalités israéliennes.