France : des manifestants pro-palestiniens font irruption au salon de l'alyah organisé à Lyon

Des manifestants pro-palestiniens ont perturbé, ce mardi soir, à Lyon, un salon de l'alyah organisé par le ministère de l'Immigration et de l'Intégration et l'Agence juive.

"Ce soir, environ 1h30 après le début du salon, plusieurs manifestants se sont approchés de l'entrée et ont commencé à attaquer les agents de sécurité", a relayé l'Agence juive.

"La police, qui assurait la sécurité des lieux, est intervenue immédiatement et a arrêté les agresseurs. À aucun moment ils n'ont pénétré dans le salon et il n'y avait pas de danger pour les participants au salon. La police de Lyon a décidé de mettre fin à l'événement peu de temps avant l'heure de clôture prévue. Tous les participants au salon ont pu quitter l'événement en toute sécurité pour rentrer chez eux". Un responsable du ministère de l'Intégration a raconté que la police locale avait demandé des renforts pour réussir à maîtriser l'incident, selon Channel 12.

"Je prends très au sérieux l'attaque à caractère antisémite perpétrée lors du salon de l'alyah à Lyon et j'appelle le gouvernement français à agir immédiatement contre l'antisémitisme et faire preuve d'une main de fer contre les partisans de Sinwar et des massacres du 7 octobre", a réagi le ministre de l'Alyah et de l'Intégration, Ofir Sofer. Le ministère de l'Immigration et de l'Intégration a affirmé que les trois journées des salons de l'immigration organisés à Paris, Marseille et Lyon étaient

très réussies. Plus de 3 000 personnes ont exprimé leur désir de s'installer en Israël.