France : des pères d’otages israéliens viendront témoigner à Nice et à Cannes

Les maires de Nice et de Cannes recevront une délégation exceptionnelle ce vendredi : huit pères d’otages et de victimes des attaques du 7 octobre 2023, invités par l’Association NETSAH et le Crif Sud-Est. L’objectif : rappeler au public français et à la communauté internationale l’urgence de la libération des otages encore détenus à Gaza et la nécessité de rendre les corps retenus par le Hamas.

Près de 700 jours après l’attaque sanglante qui a coûté la vie à plus de 1 200 Israéliens, ces hommes viendront partager leur douleur, leur espoir et leur combat. Parmi eux, Alon Nimrodi, dont le fils Tamir est toujours prisonnier, témoignera des mois d’angoisse interminables. Shai Wenkert, père d’Omer libéré après 505 jours de captivité, racontera l’épreuve d’un retour marqué par la joie mais aussi par les traumatismes. D’autres, comme Shimon Dahan ou Amir Daniel, vivent la douleur insupportable de voir les corps de leurs enfants assassinés toujours retenus à Gaza.

Pour certains, comme le Rabbin Elhanan Danino ou Kochav Levinson, l’enterrement de leur fils après une exfiltration de Tsahal a représenté une étape vers la closure, mais sans effacer la douleur. Tous insistent : au-delà de la politique, il s’agit d’un combat universel pour la dignité et les droits humains. « Ce n’est pas seulement une commémoration, c’est un cri du cœur pour l’humanité », rappelle le Dr Bruno Lellouche, président de NETSAH. De son côté, Jérôme Culioli, président du Crif Sud-Est, appelle médias et élus à « exiger la libération immédiate des otages et le retour des dépouilles retenues illégalement ».

Ces témoignages visent à humaniser un conflit trop souvent résumé en chiffres : derrière chaque otage, chaque victime, il y a des vies brisées, mais aussi une volonté de ne pas céder au silence.