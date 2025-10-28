France : des soirées de collectes de fonds pour soldats israéliens blessés annulées après des polémiques

Deux événements caritatifs en faveur de soldats israéliens blessés ont été annulés ce lundi pour des raisons de sécurité, selon l’association organisatrice, Beit Halochem. Initialement prévus mardi à Marseille et mercredi à Neuilly-sur-Seine, ces rendez-vous cristallisaient depuis plusieurs jours une vive polémique, mêlant débats politiques et accusations sur les réseaux sociaux.

Les soirées de levée de fonds étaient destinées à soutenir quatre centres de réhabilitation en Israël – à Tel Aviv, Haïfa, Jérusalem et Beer Sheva – accueillant des vétérans de Tsahal. Deux anciens combattants blessés lors de l’attaque du 7 octobre 2023 ou durant les opérations qui ont suivi devaient se déplacer depuis Israël. Finalement, le siège de l’association à Tel Aviv a décidé de reporter les événements, invoquant un « risque de trouble à l’ordre public » et la nécessité d’assurer la sécurité des participants.

La polémique a débuté avec un tweet de Thomas Portes, député LFI de Seine-Saint-Denis, qui a interpellé le ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez, pour demander l’interdiction des conférences. Sur X, il a dénoncé que les dons au profit de soldats israéliens blessés, potentiellement déductibles des impôts, étaient « hallucinants » au regard des « massacres à Gaza ». Plusieurs associations locales à Marseille ont relayé cette demande, amplifiant la pression sur les organisateurs.

Les réactions politiques ont été vives. Alma Dufour, députée LFI de Seine-Maritime, a critiqué la tenue des conférences et demandé au maire de Marseille d’intervenir : « Pourquoi tolérer des événements qui célèbrent des acteurs de la guerre à Gaza ? » En réponse, le maire socialiste Benoît Payan a annoncé que la rencontre « n’aurait pas lieu » et a reproché à la députée de « chercher à faire du buzz » : « Si vous voulez diviser et fracturer, vous pouvez le faire ailleurs », a-t-il écrit sur X.

De leur côté, les organisateurs ont souligné que les annulations n’étaient pas liées aux municipalités, les conférences devant se tenir dans des lieux privés. Hubert Habib, président de Beit Halochem, a insisté sur la priorité de la sécurité pour la délégation israélienne et les participants, estimant que les manifestations de contestation étaient « très probables ». Il a toutefois précisé qu’il ne s’agissait que d’un report et que de nouvelles dates seraient annoncées « en toute discrétion ».