France : des véhicules de familles juives vandalisés à Châtel en Haute-Savoie

Nouvel acte antisémite en France. Plusieurs voitures appartenant à des familles juives ont été vandalisées ce mercredi dans la commune de Châtel, en Haute-Savoie. Sur les véhicules, des inscriptions « Free Palestine » ont été peintes à la bombe.

Ce vandalisme a suscité une vive condamnation, dans un contexte marqué par une recrudescence d’actes hostiles visant la communauté juive depuis l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Ces derniers mois, les incidents de ce type se sont multipliés, nourrissant un climat d’inquiétude et d’insécurité au sein de la communauté.

Selon une source proche du dossier, une enquête a été ouverte pour « dégradations en réunion en raison de l’appartenance à une religion ou une nation ». Les autorités locales affirment prendre l’affaire très au sérieux et assurer un suivi renforcé pour protéger les habitants concernés. Ce nouvel épisode illustre la montée des tensions et des violences symboliques qui touchent les Juifs de France, poussant certains à envisager leur départ vers Israël.