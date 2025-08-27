France: deux frères interpellés pour avoir abattu l’olivier en hommage à Ilan Halimi

Articles recommandés -

Deux frères jumeaux, de nationalité tunisienne et sans domicile fixe, ont été arrêtés lundi et présentés ce mercredi en comparution immédiate, soupçonnés d’avoir sectionné l’olivier planté à Épinay-sur-Seine en mémoire d’Ilan Halimi, a rapporté Le Parisien. L’arbre, symbole de recueillement et de lutte contre l’antisémitisme, avait été retrouvé tronçonné dans la nuit du 13 au 14 août.

Les suspects ont été identifiés grâce à leur ADN relevé sur les lieux. Selon Paris Match, ils auraient été interpellés dans le jardin d’Alcobendas, où le méfait avait été commis. Ils sont poursuivis pour destruction de bien aggravée, atteinte à un monument dédié à la mémoire des morts commise en raison de la religion, ainsi que pour refus de remettre une clé de déchiffrement.

Cet acte avait provoqué une vague d’indignation nationale. Emmanuel Macron avait dénoncé sur X « un acte de haine », ajoutant : « Abattre l’arbre rendant hommage à Ilan Halimi, c’est chercher à le tuer une deuxième fois. La Nation n’oubliera pas cet enfant de France mort parce que Juif. » La classe politique, toutes tendances confondues, avait condamné ce geste : le député Éric Coquerel (LFI) l’avait qualifié d’« abject », tandis qu’Éric Ciotti (UDR-RN) y voyait le symbole d’une explosion inquiétante de l’antisémitisme.

Ilan Halimi, 23 ans, avait été enlevé, séquestré et torturé en 2006 par le « gang des barbares » dirigé par Youssouf Fofana. Sa mort tragique reste l’un des crimes antisémites les plus marquants de la France contemporaine.