France : deux mineurs mis en examen et écroués pour un projet d'attentat antisémite

Deux mineurs ont été interpellés par la DGSI mercredi 26 novembre puis mis en examen et placés en détention provisoire pour un projet d’action violente visant des cibles israélites, a rapporté Le Parisien. Le parquet national antiterroriste (PNAT) a ouvert une information judiciaire pour « participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de préparer un ou plusieurs crimes d’atteinte aux personnes ».

Selon les premiers éléments, l’un des deux adolescents, âgé de 16 ans et d’origine tchétchène, a été arrêté à Strasbourg. Arrivé en France il y a quatre ans avec sa mère pour fuir un père violent, il n’était pas connu de la justice. Décrit comme isolé, déscolarisé et consommateur assidu de vidéos violentes, il se serait radicalisé récemment en échangeant au sein d’une boucle WhatsApp diffusant des contenus islamistes. Il y aurait envoyé plusieurs messages, dont au moins un à caractère antisémite.

Les enquêteurs soupçonnent les deux mineurs d’adhérer à l’idéologie de l’État islamique et d’avoir commencé à évoquer un passage à l’acte violent, même si le stade précis de préparation n’est pas encore établi. Les investigations devront déterminer l’ampleur de leur projet, leurs éventuelles connexions extérieures ainsi que la nature des cibles envisagées.

Présentés devant un juge antiterroriste dimanche 30 novembre, les deux adolescents ont été mis en examen selon les réquisitions du parquet puis écroués. Les auditions se poursuivent dans le cadre d’une enquête menée sous l’autorité du PNAT afin d’évaluer le degré de radicalisation et la réalité de la menace.