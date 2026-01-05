France : dix personnes condamnées pour cyberharcèlement contre Brigitte Macron

Un tribunal correctionnel de Paris a condamné ce lundi dix personnes pour cyberharcèlement dirigé contre Brigitte Macron après une campagne virale de désinformation en ligne. Les prévenus ont été jugés coupables d’avoir diffusé et relayé des allégations mensongères au sujet de son identité de genre et de sa vie personnelle, notamment des rumeurs infondées selon lesquelles elle serait née homme.

Les condamnations prononcées vont de peines de prison avec sursis à des stages de sensibilisation à la lutte contre le harcèlement en ligne, ainsi qu’à la suspension de certains comptes sur les réseaux sociaux. Deux des personnes impliquées ont reçu des peines plus lourdes en raison de leur rôle central dans la diffusion des contenus offensants.

Le tribunal a qualifié les messages publiés de « dégradants, insultants et malveillants », soulignant que certains posts avaient été consultés des dizaines de milliers de fois. Les auteurs avaient également associé à tort l’écart d’âge de 24 ans entre Brigitte et Emmanuel Macron à des accusations de pédophilie, en exploitant des théories du complot largement relayées en ligne.

La Première dame n’était pas présente lors du procès, qui s’est tenu en octobre. Dans une interview accordée la veille du verdict, elle a déclaré avoir engagé cette procédure pour « montrer l’exemple » dans la lutte contre le harcèlement numérique. Sa fille, Tiphaine Auzière, avait également témoigné de l’impact psychologique des abus répétés sur la vie de sa mère et de sa famille.

Cette affaire s’inscrit dans un contexte plus large de poursuites engagées par les Macron contre la propagation de fausses informations, y compris des actions à l’étranger contre des personnalités ayant relayé des rumeurs similaires.