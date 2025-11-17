France : enquête ouverte pour contestation de crime contre l'humanité après une messe en hommage à Pétain

Le parquet de Verdun a confirmé ce lundi l’ouverture d’une enquête visant le président de l’Association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain (ADMP), soupçonné de contestation de crime contre l’humanité après une cérémonie religieuse organisée samedi dans la cité meusienne.

La procédure cible notamment Jacques Boncompain, qui dirige l’ADMP et qui, à l’issue de la messe, avait présenté Philippe Pétain comme « le premier résistant de France ». La procureure de la République, Delphine Moncuit, a également précisé que le prêtre officiant ce jour-là était concerné par les investigations.

Le préfet de la Meuse avait annoncé dès samedi qu’il signalerait ces déclarations jugées « clairement révisionnistes » au ministère public. La préfecture a indiqué qu’un autre volet de l’affaire pourrait mener à un examen de la dissolution de l’association, une décision qui relèverait cependant du ministère de l’Intérieur.

Selon le parquet, l’enquête porte d’une part sur la « contestation publique de l’existence de crimes contre l’humanité commis durant la Seconde Guerre mondiale », et d’autre part sur la tenue d’un rassemblement à caractère politique dans un lieu consacré au culte. Le prêtre célébrant, Gautier Luquin, 31 ans, est en outre soupçonné de « provocation par ministre du culte à la résistance à l’exécution des lois ou actes de l’autorité publique ».

Le maire de Verdun, Samuel Hazard (divers gauche), avait tenté d’interdire l’hommage en prenant un arrêté la semaine précédente, mais la justice administrative l’avait annulé vendredi. En droit français, les propos révisionnistes peuvent entraîner jusqu’à un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, notamment lorsqu’ils minimisent ou nient des crimes contre l’humanité, des génocides ou des crimes de guerre.

Figure majeure de la bataille de Verdun en 1916, Philippe Pétain était devenu en 1940 le chef du régime de Vichy, collaborant avec l’Allemagne nazie. Condamné à mort en 1945 et frappé d’indignité nationale, il avait finalement vu sa peine commuée en détention à perpétuité.