Articles recommandés -

Un saisonnier de 32 ans a été condamné ce lundi à 16 mois de prison, dont huit mois ferme, pour avoir inscrit des tags "Free Palestine" sur huit véhicules dans la station de Châtel (Haute-Savoie), dont plusieurs appartenaient à des vacanciers de confession juive.

Le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains l’a jugé pour "dégradation du bien d’autrui commise en raison de l’appartenance, réelle ou supposée, de la victime à une nation ou une religion", a précisé le procureur Xavier Goux-Thiercelin. En plus de sa peine, le prévenu devra suivre des obligations de soins, de travail ou de formation, indemniser les victimes et effectuer un stage de citoyenneté. Ce dernier pourrait se dérouler au musée-mémorial de la Maison d’Izieu, haut lieu de mémoire dédié aux enfants juifs déportés en 1944.

Dans la nuit de mardi à mercredi dernier, huit voitures avaient été taguées dans cette station touristique prisée. Quatre appartenaient à des membres de la communauté juive Loubavitch originaires du Royaume-Uni, venus en vacances. Les quatre autres, selon le procureur, "présentaient des ressemblances avec des véhicules utilisés par des membres de cette communauté".

Une enquête avait été confiée à la brigade de recherches de Thonon-les-Bains, avec le soutien de l’Office central de lutte contre les crimes de haine. Grâce à la présence d’un véhicule suspect repéré sur les lieux, les enquêteurs ont rapidement identifié le saisonnier.

Lors de sa garde à vue, le trentenaire a d’abord nié les faits avant de les reconnaître. Il a expliqué avoir voulu "faire entendre sa voix" et "passer un message sur la Palestine" en visant, selon lui, des "véhicules de Juifs israéliens". Il a affirmé regretter ses actes.

L’homme n’en est pas à son premier passage devant la justice : il avait été condamné pour vol en 2018 et pour deux infractions routières entre 2022 et 2023.

Le Crif Auvergne-Rhône-Alpes a dénoncé des actes "ignobles", rappelant que Châtel accueille chaque été de nombreuses familles juives orthodoxes venues du monde entier. Cette affaire intervient dans un contexte de tensions accrues autour des actes à caractère antisémite en France.