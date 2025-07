France : Ismaël Boudjekada, élu du Doubs, déclaré inéligible

Articles recommandés -

Le Conseil constitutionnel a déclaré Ismaël Boudjekada, conseiller municipal de Grand-Charmont dans le Doubs, inéligible pour trois ans, jusqu’en juillet 2028, en raison d’irrégularités graves dans sa campagne législative de 2024 pour la 9e circonscription des Français de l’étranger, a rapporté le JDD. Il n’a pas soumis ses comptes dans les délais, sans compte bancaire ni justificatifs de dépenses ou recettes, rendant tout contrôle impossible, malgré ses explications évoquant des problèmes de santé de son mandataire.

Déjà condamné en juin 2024 pour apologie du terrorisme après avoir qualifié les attaques du Hamas du 7 octobre 2023 (1 200 morts, majoritairement civils) de « méritées » et Yahya Sinwar de « héros », Boudjekada doit comparaître le 23 octobre 2025 pour six chefs similaires et des faits de « doxing ». Ses propos antisémites et homophobes, diffusés sur X, ont suscité une vive controverse. Son arrestation en mai 2025 à l’aéroport de Bâle-Mulhouse, filmée en direct, a amplifié son exposition médiatique.

Cette sanction accompagne l’invalidation des élections de trois autres députés pour des irrégularités similaires. À Grand-Charmont, Boudjekada reste clivant, soutenu par certains groupes pro-palestiniens mais largement dénoncé pour ses positions extrêmes.