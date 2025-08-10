France : Jean-Marie Bigard appelle à la disparition de Benjamin Netanyahou dans une vidéo polémique

Articles recommandés -

L’humoriste français Jean-Marie Bigard, connu pour ses provocations, est au cœur d’une controverse après la diffusion d’une vidéo dans laquelle il s’attaque frontalement au Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, avec des termes particulièrement crus.

Dans ce message vidéo, Bigard interpelle directement le dirigeant israélien, le qualifiant d’« enculé », de « sale con », d’« assassin » et de « criminel de guerre ». L’humoriste l’accuse de « faire mourir des femmes et des enfants de faim », qualifiant ces actes d’« ignobles » et affirmant que cela ternirait « la réputation de tous les juifs gentils de la planète ». Il va jusqu’à souhaiter la disparition de Netanyahou ou un « malaise » qui le mettrait « sur la touche ». La tirade se termine par un cinglant : « Benjamin, va te faire enculer. »

https://x.com/i/web/status/1954439101551157429 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Ces propos, largement partagés sur les réseaux sociaux, ont suscité de nombreuses réactions indignées. Plusieurs internautes l’accusent d’antisémitisme, estimant que ses déclarations dépassent la critique politique pour tomber dans l’injure ciblant une communauté.