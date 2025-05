France : Jean-Noël Barrot alerte sur la crise humanitaire à Gaza et appelle à une solution politique

Lors d’une intervention à l’Assemblée nationale ce mardi, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a tiré la sonnette d’alarme sur la situation "catastrophique" à Gaza, où "aucune aide humanitaire n’a pu entrer depuis deux mois et quatre jours". « Gaza est au bord de l’effondrement, du chaos et de la famine », a-t-il déclaré, décrivant une "population affamée, assoiffée et en manque de tout".

Face aux cris d’alarme de la Croix-Rouge et des Nations Unies, Barrot a dénoncé les souffrances des familles palestiniennes, évoquant sa récente rencontre avec certaines d’entre elles à El Arish, en Égypte, à 30 kilomètres de Gaza, aux côtés du président de la République. Il a réitéré l’appel de la France à un cessez-le-feu immédiat, à un accès sans entrave de l’aide humanitaire et à la libération immédiate des otages détenus par le Hamas, qu’il juge nécessaire de désarmer pour ouvrir la voie à un avenir politique.

Au-delà de l’urgence humanitaire, Barrot a insisté sur la nécessité d’une solution politique durable, prônant la création de deux États comme seule voie pour garantir la paix et répondre aux aspirations légitimes des Israéliens et des Palestiniens à vivre en sécurité. Dans cette optique, la France prépare activement une Conférence des Nations Unies, coprésidée avec l’Arabie saoudite, à laquelle les groupes d’amitié France-Palestine et France-Israël seront invités à contribuer.