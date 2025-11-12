France : l’ambassade d’Israël dénonce la visite de Mahmoud Abbas

À l’occasion de la venue mardi de Mahmoud Abbas à Paris, accueilli par Emmanuel Macron en tant que « président de l’État de Palestine », l’ambassade d’Israël en France a publié un communiqué particulièrement virulent.

Dans ce texte, la représentation diplomatique israélienne accuse le dirigeant palestinien de « manipuler une fois encore la France », tout en bénéficiant d’un accueil « triomphal » à l’Élysée. L’ambassade rappelle que Mahmoud Abbas, dont la popularité « ne dépasse pas 15 % », est à la tête de l’Autorité palestinienne depuis deux décennies. Elle estime que cette visite officielle constitue « une nouvelle tentative de séduire l’opinion publique française sans réel engagement politique ».

L’ambassade reproche également à l’Autorité palestinienne d’avoir, par le passé, « rejeté toutes les propositions de paix » présentées par Israël et les États-Unis. Le communiqué souligne aussi que les réformes promises après la reconnaissance d’un État palestinien par plusieurs pays européens "n’ont jamais été appliquées".

Le document met en avant la corruption au sein de l’Autorité palestinienne et le système controversé de versement de salaires à des prisonniers condamnés pour des attaques contre des Israéliens. L’ambassade affirme que ces fonds, issus en partie de l’aide internationale, « servent à financer le train de vie luxueux des dirigeants palestiniens » et à « rémunérer des terroristes », dans le cadre du dispositif « Pay for Slay ».

Enfin, la diplomatie israélienne s’en prend directement à la politique française au Proche-Orient. Selon elle, en maintenant son soutien à Mahmoud Abbas après la reconnaissance « unilatérale » d’un État palestinien, Paris risque de « se marginaliser dans le processus de paix » et de « perdre toute influence dans la région ».