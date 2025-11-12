France : l’ambassade d’Israël dénonce la visite de Mahmoud Abbas

La représentation diplomatique israélienne accuse le dirigeant palestinien de « manipuler une fois encore la France », tout en bénéficiant d’un accueil « triomphal » à l’Élysée

i24NEWS
2 min
Le président français Emmanuel Macron et le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas à l'Elysée à Paris, le 20 juillet 2022
À l’occasion de la venue mardi de Mahmoud Abbas à Paris, accueilli par Emmanuel Macron en tant que « président de l’État de Palestine », l’ambassade d’Israël en France a publié un communiqué particulièrement virulent.

Dans ce texte, la représentation diplomatique israélienne accuse le dirigeant palestinien de « manipuler une fois encore la France », tout en bénéficiant d’un accueil « triomphal » à l’Élysée. L’ambassade rappelle que Mahmoud Abbas, dont la popularité « ne dépasse pas 15 % », est à la tête de l’Autorité palestinienne depuis deux décennies. Elle estime que cette visite officielle constitue « une nouvelle tentative de séduire l’opinion publique française sans réel engagement politique ».

L’ambassade reproche également à l’Autorité palestinienne d’avoir, par le passé, « rejeté toutes les propositions de paix » présentées par Israël et les États-Unis. Le communiqué souligne aussi que les réformes promises après la reconnaissance d’un État palestinien par plusieurs pays européens "n’ont jamais été appliquées".

Video poster
Macron reçoit Abbas à l'Elysée

Le document met en avant la corruption au sein de l’Autorité palestinienne et le système controversé de versement de salaires à des prisonniers condamnés pour des attaques contre des Israéliens. L’ambassade affirme que ces fonds, issus en partie de l’aide internationale, « servent à financer le train de vie luxueux des dirigeants palestiniens » et à « rémunérer des terroristes », dans le cadre du dispositif « Pay for Slay ».

Enfin, la diplomatie israélienne s’en prend directement à la politique française au Proche-Orient. Selon elle, en maintenant son soutien à Mahmoud Abbas après la reconnaissance « unilatérale » d’un État palestinien, Paris risque de « se marginaliser dans le processus de paix » et de « perdre toute influence dans la région ».

