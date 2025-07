France : "L’antisémitisme a changé de visage", dénonce la ministre Aurore Bergé

Articles recommandés -

Aurore Bergé, la ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, a défendu ce mardi sur Franceinfo une proposition de loi de Caroline Yadan visant à qualifier l’abus d’accusation de génocide comme une contestation de crime contre l’humanité. Depuis les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, elle observe « une explosion de l’antisémitisme » dans les démocraties, avec un « risque de ré-enracinement profond » en France. Cet antisémitisme, explique-t-elle, ne se limite plus à des insultes comme « sale juif » : « Aujourd’hui, c’est d’empêcher un étudiant d’entrer dans un amphi en le traitant de génocidaire » ou de viser les Juifs en les accusant d’être « responsables d’un génocide » à Gaza.

Aurore Bergé rejette fermement cette accusation, qualifiant la situation à Gaza de « dramatique, déplorable », mais pas d’un génocide : « C’est une falsification historique. » Elle insiste sur la nécessité de critiquer la politique israélienne « froidement et vertement » sans essentialiser les Juifs ni « mettre des cibles dans le dos des Français juifs ». La députée appelle à la libération des otages, une « aide humanitaire massive » et l’accès de la presse à Gaza, tout en affirmant que « la paix ne peut exister tant que le Hamas est là ». Cette loi, selon elle, protège contre les dérives antisémites sans brider la liberté d’expression.