44 % des Juifs français qui portaient leur kippa dans la rue y ont renoncé

Depuis les attaques sanglantes du Hamas en Israël le 7 octobre, l’antisémitisme a explosé dans le monde et particulièrement en France, où il semble aujourd’hui décomplexé et banalisé, antisionisme et antisémitisme se confondant, selon une enquête réalisée par l'Ifop pour l'antenne française de l'American Jewish Committee (AJC Paris), en partenariat avec la Fondation pour l'innovation politique (Fondapol), dévoilée par Le Parisien samedi.

Les Français juifs expriment un malaise grandissant, puisque 92 % d’entre eux ont le sentiment que l'antisémitisme est un "phénomène répandu" dans le pays, et 94 % estiment qu'il est "en augmentation". 76 % de l'ensemble de la population française constatent un "renforcement" de l’antisémitisme dans l’hexagone.

La première cause expliquant l'antisémitisme est, selon 57 % des Français en général et 73 % pour ceux de confession juive, la "haine d'Israël". La communauté juive est la seule à qui on demande des comptes pour ce qui se passe dans un autre pays, pointe au Parisien, Dominique Reynié, directeur de la Fondapol et enseignant à Sciences-po.

L’enquête fait état également d’un "rajeunissement de l'antisémitisme" avec 35 % des moins de 25 ans qui estiment justifié de s'en prendre aux juifs en raison de leur soutien supposé à Israël, contre 21 % de la population générale.

Un quart des juifs du pays dit avoir été victime d'un acte antisémite verbal ou physique, 12 % d’entre eux déclarant avoir subi de tels actes plusieurs fois. La peur a poussé 33 % des sondés juifs à réduire ou stopper leurs déplacements en Uber, alors que 44 % de ceux qui la portaient ne mettent plus la kippa dans la rue.

59 % des musulmans de France estiment eux que les "Juifs ont trop de pouvoir dans les médias" et 56 % considèrent qu'ils "utilisent dans leur propre intérêt leur statut de victime du génocide nazi". Signe encourageant, trois Français sur quatre considèrent que l'antisémitisme n'est pas seulement l'affaire des Juifs, mais bien "le problème de tous".