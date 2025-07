France : L'étudiante gazaouie antisémite menacée d’expulsion

Articles recommandés -

Une étudiante gazaouie, arrivée en France le 11 juillet grâce à une bourse pour étudier à Sciences Po Lille, « a vocation à quitter le territoire national », a indiqué une source diplomatique à l’AFP. Visée par une enquête pour « apologie du terrorisme et de crimes contre l’humanité », elle est accusée d’avoir relayé des messages antisémites, dont des appels à tuer des Juifs, sur un compte désormais fermé.

Sélectionnée via un programme pour étudiants gazaouis, l’étudiante avait passé des vérifications de sécurité. Cependant, ses publications, repérées sur les réseaux sociaux, ont conduit Sciences Po Lille à la désinscrire mercredi, jugeant leur contenu « en contradiction frontale » avec ses valeurs. Le parquet de Lille a ouvert une enquête, et les ministres des Affaires étrangères et de l’Intérieur ont lancé une investigation interne pour éviter de tels cas.

Depuis octobre 2023, la France a évacué plusieurs centaines de personnes de Gaza, dont des boursiers et chercheurs, dans le contexte de la guerre déclenchée par l’attaque du Hamas.