France : l’olivier en mémoire d’Ilan Halimi tronçonné, le maire dénonce "un acte antisémite"

À Épinay-sur-Seine, l’émotion et l’indignation sont vives après la destruction de l’olivier dédié à la mémoire d’Ilan Halimi. Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 2 heures du matin, selon les images de vidéosurveillance, l’arbre a été tronçonné dans le Parc des Senteurs, rue Quetigny, alors que le site était fermé au public, a rapporté ce jeudi Le Parisien.

Planté en 2011 en présence du Grand Rabbin de France et de la communauté juive, l’olivier rendait hommage à ce jeune homme de confession juive de 20 ans, enlevé et torturé pendant 24 jours par le « Gang des Barbares » avant de succomber à ses blessures le 13 février 2006. La stèle commémorative, placée au pied de l’arbre, n’a pas été endommagée.

Pour le maire (SE) Hervé Chevreau, il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un acte antisémite. « Le fait que cet olivier rendait hommage à Ilan Halimi était connu », rappelle-t-il, annonçant avoir porté plainte pour « destruction de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique ». Le caractère ciblé de cette dégradation, l’olivier étant le seul arbre touché, renforce cette hypothèse. L’affaire évoque un précédent survenu en février 2019 à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), où deux arbres plantés en mémoire d’Ilan Halimi avaient été sciés quelques jours avant une cérémonie commémorative. À Épinay, la municipalité promet de remplacer l’arbre et d’honorer à nouveau la mémoire du jeune homme, symbole tragique de la lutte contre l’antisémitisme.