France : la banque CIC ouvre une enquête interne après des propos antisémites attribués à un directeur d’agence

La banque CIC a annoncé l’ouverture d’une enquête interne après la révélation de propos et de publications à caractère antisémite attribués à l’un de ses directeurs d’agence. Dans un communiqué diffusé sur X, l’établissement a précisé avoir « pris connaissance de contenus antisémites publiés sur les réseaux sociaux par des comptes personnels attribués à un salarié du CIC ».

L’affaire a été mise en lumière par l’utilisateur « SwordOfSalomon », dont le compte se donne pour mission de « traquer et exposer les antisémites ». Celui-ci a identifié des publications signées par un certain Stéphane S., présenté sur LinkedIn comme directeur d’agence du CIC à Clichy (Hauts-de-Seine). Parmi les contenus relayés figuraient des vidéos faisant l’apologie du Hamas ainsi que d’autres remettant en cause la réalité des attentats du 11 septembre 2001.

La banque a rapidement réagi en prenant ses distances avec ces messages, rappelant qu’ils relevaient « de la seule responsabilité de leur auteur » et qu’ils « ne reflètent en rien les valeurs de l’entreprise ni l’engagement de ses salariés auprès de leurs clients ». Le CIC souligne que « toutes les mesures nécessaires seront prises » à l’issue de l’enquête interne. Cette affaire intervient dans un contexte de vigilance accrue face à la recrudescence d’actes et de propos antisémites en France.