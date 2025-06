France : La commission d'enquête sur les "liens" entre le parti LFI et l'islamisme finalement validée

Articles recommandés -

Après un premier échec début juin, Laurent Wauquiez a obtenu mercredi la validation de sa commission d'enquête sur "les liens existants entre les représentants de mouvements politiques et des organisations soutenant l'action terroriste ou propageant l'idéologie islamiste". La commission des lois l'a adoptée par seulement deux voix d'écart.

Le président du groupe Droite républicaine avait dû réviser sa copie après l'irrecevabilité prononcée le 3 juin. Les sept mentions explicites de La France insoumise ont disparu de l'exposé des motifs, remplacées par des "formules plus générales". Mais pour le rapporteur Pouria Amirshahi (Écologiste), "les allusions restent transparentes" et permettent "toujours d'identifier un parti et des parlementaires".

L'élu dénonce une "vendetta politique" et rappelle que "si les faits visés sont constitutifs d'infraction pénale, c'est à l'autorité judiciaire d'enquêter". Dans le cas contraire, ils relèvent selon lui de "prises de positions politiques protégées par la Constitution".

Large coalition pour Laurent Wauquiez

Seuls les quatre groupes de gauche et LIOT se sont opposés à cette commission. Ensemble pour la République a salué les "évolutions du texte" vers une "orientation plus neutre", tandis que le RN a soutenu l'initiative tout en critiquant une droite qui "reprend le programme du RN à chaque fait d'actualité".

Vincent Jeanbrun (LR) a justifié la démarche par la nécessité de "faire la lumière" sur des "relations troubles" avec "l'islamisme radical". Gabrielle Cathala (LFI) a ironiquement demandé à Wauquiez s'il savait que "les plateaux de CNews n'ont toujours pas remplacé notre commission des lois".