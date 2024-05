France: L'Etat palestinien divise les têtes de liste, à quelques jours des élections européennes

Sur la question d'un Etat palestinien, l'échiquier politique est limpide: à gauche (LFI, PS), on y est favorables et à droite (Rassemblement national, Reconquête, Les Républicains), on s'y oppose

