France : la ville de Béziers inaugure la "place du 7 Octobre" : un olivier pour Ilan Halimi et la mémoire juive

Un olivier a été planté jeudi soir à Béziers sur la nouvelle « place du 7 Octobre », en hommage à Ilan Halimi et à toutes les victimes de l’antisémitisme. L’initiative a été portée par Alain Jakubowicz, président d’honneur de la LICRA, dont le discours a été lu par le maire Robert Ménard.

Dans un texte fort, Alain Jakubowicz a rappelé que cet arbre symbolise bien plus qu’un simple geste mémoriel : « Quel est donc ce pays dans lequel il faudrait du courage pour planter un arbre à la mémoire d’un jeune homme torturé et assassiné parce qu’il était juif ? » a-t-il lancé, dénonçant la multiplication des profanations visant aussi bien les vivants que la mémoire des juifs et des Justes.

L’avocat a fustigé « la vacuité des discours officiels » qui, selon lui, se contentent de « plus jamais ça » et de « tolérance zéro », sans enrayer le fléau antisémite. Face à ce qu’il qualifie de « cancer » gangrenant la société française depuis le 7 octobre, il a appelé à des actes concrets et à l’engagement des élus de proximité. Tout en critiquant le « silence assourdissant » des plus hautes autorités de l’État, Jakubowicz a réaffirmé sa confiance en la France, celle de la Résistance et des Justes : « Je refuse l’idée d’être chassé de mon pays par des antisémites qui haïssent la France autant que les juifs. C’est à eux de partir, pas à moi ! » En concluant, il a cité Albert Cohen, voyant dans l’olivier planté à Béziers « un arbre de Judée dans la forêt de France », dont les racines seront, dit-il, « plus fortes que la haine ».