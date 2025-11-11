France : lancement d'une coalition contre les violences sexuelles comme arme de guerre, LFI dénonce de la "propagande sioniste"

La Coalition mondiale des femmes contre l'utilisation des violences sexuelles comme arme de guerre a été lancée lundi au Sénat à Paris. Organisé par l'association ELNET, l'événement a réuni des professionnels de l'aide aux victimes, des militants et des parlementaires du monde entier. Cette initiative fait suite au silence jugé assourdissant des instances internationales après le 7 octobre, jour où de nombreuses agressions sexuelles d'une extrême violence ont été commises et documentées par des terroristes du Hamas et des civils gazaouis sur plusieurs sites en Israël.

La vice-ministre israélienne des Affaires étrangères, Sharren Haskel, présente à l'événement, n'a pas mâché ses mots : « L'ONU et les organisations internationales de défense des droits des femmes sont restées silencieuses pendant des semaines, se rendant ainsi complices d'une trahison morale. Le mouvement MeToo et d'autres organisations mondiales ont détourné le regard car les victimes ne correspondaient pas à leur discours politique. »

« Lorsque la crédibilité des femmes dépend de leur identité, de leur religion ou de leur position politique, il ne s'agit plus de droits humains, mais d'une défaillance morale », a-t-elle ajouté.

Parmi les participants figuraient également la députée israélienne Pnina Tamano Shata (Bleu Blanc), ainsi que des sénateurs et parlementaires italiens, français, suédois et belges. La ministre française chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, a pour sa part dénoncé avec force « le nouvel antisémitisme » incarné par La France Insoumise (LFI), parti d'extrême gauche.

L'événement, destiné à donner la parole aux victimes et à les protéger, a provoqué de vives réactions du parti LFI. Dans une série de publications sur le réseau X (anciennement Twitter), relayées par plusieurs de ses députés, le parti a dénoncé un événement de « propagande sioniste », les témoignages de ces femmes n'étant pas crédibles selon lui car elles auraient été « payées par le gouvernement israélien ». Ces messages réclamaient également l'annulation de l'événement.