France : le député Julien Odoul (RN) demande l'illumination en orange de l'Assemblée Nationale en hommage à la famille Bibas et aux victimes du Hamas

Julien Odoul, député français du Rassemblement National, a sollicité Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée Nationale, pour autoriser l'illumination en orange de la façade de l'institution, en mémoire de la famille Bibas, de toutes les victimes du terrorisme islamiste et des otages du Hamas. Ce geste, selon lui, serait un acte fort de solidarité et de soutien aux valeurs républicaines.

https://x.com/i/web/status/1894439340551356656 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Cette demande fait écho à l'illumination ce soir en orange de l'Ambassade d'Israël en France, en hommage à Shiri, Kfir et Ariel Bibas, enlevés le 7 octobre 2023 par les terroristes du Hamas et assassinés en captivité un mois plus tard. L'Ambassade d'Israël a pris l'engagement de continuer à sensibiliser l'opinion publique à l'horreur subie par cette famille, comme l'a demandé Yarden Bibas, père de Kfir et Ariel, et époux de Shiri. En parallèle, ce geste symbolique rend hommage aux 1 200 victimes du massacre du 7 octobre, dans un massacre antisémite perpétré par le Hamas, le plus meurtrier depuis la Shoah. L'illumination orange, désormais indissociable de ce drame, est un appel à la mémoire, à l'unité et à la lutte contre l'antisémitisme.