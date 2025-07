France : le Parlement adopte une loi choc pour lutter contre l’antisémitisme à l’université

Articles recommandés -

Le Parlement a définitivement adopté, mercredi, une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre l’antisémitisme dans les universités. Soutenu par le gouvernement, le texte prévoit notamment la désignation obligatoire d’un référent antisémitisme et racisme dans chaque établissement d’enseignement supérieur, ainsi qu’un renforcement des dispositifs de sensibilisation et des procédures disciplinaires.

Ces référents, déjà en place dans certains établissements, auront pour mission de prévenir, repérer et traiter les actes à caractère antisémite ou raciste. La loi inscrit également dans les missions des établissements une obligation de formation à la lutte contre toutes les formes de haine, de discrimination et de violence.

Face à la recrudescence des actes antisémites en France, particulièrement depuis l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, la co-rapporteure du texte, Constance Le Grip (Renaissance), a salué un texte "très important" pour protéger les étudiants et garantir un climat serein dans les campus.

Le texte introduit par ailleurs une mesure controversée : la création de sections disciplinaires régionales, communes à plusieurs établissements, qui pourront être saisies pour traiter les dossiers les plus sensibles. Ces instances seront présidées par un magistrat administratif et non par des représentants des universités, comme c’est actuellement le cas. Selon le ministre de l’Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, cette réforme répond à une demande forte des présidents d’université, souvent "démunis" face à certaines situations.

Mais cette disposition, ainsi que la formulation jugée floue d’un article sanctionnant des faits "susceptibles de porter atteinte à l’ordre ou au bon fonctionnement de l’établissement", a suscité une forte opposition à gauche. L’ensemble des députés de La France insoumise a voté contre le texte, tout comme la grande majorité des autre élus de gauche et d'extrême gauche. Certains craignent une dérive autoritaire et une répression accrue des mouvements étudiants et syndicaux.

"Qui peut encore s'étonner de voir LFI refuser que l'on combatte l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur ?", a réagi la ministre de l'Egalité entre les Femmes et les Hommes & de la Lutte contre les discriminations, Aurore Bergé. "Qui peut encore s'étonner alors que LFI emporte une responsabilité historique dans l'explosion de l'antisémitisme dans notre pays ?".

Pour ses partisans, la loi vise avant tout à combler les lacunes dans le traitement des actes antisémites à l’université. Un sondage Ifop réalisé pour l’Union des étudiants juifs de France (UEJF) révèle que 9 étudiants juifs sur 10 déclarent avoir déjà subi des propos ou actes antisémites sur les campus.

Cette initiative parlementaire s’inscrit dans le prolongement d’une mission d’information du Sénat, lancée après une polémique survenue à Sciences Po Paris autour d’une conférence jugée antisémite. Avec cette adoption définitive, le gouvernement entend envoyer un signal fort face à un phénomène jugé alarmant.