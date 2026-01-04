France : le recrutement du service national militaire volontaire débute le 12 janvier

La campagne de recrutement du nouveau service national militaire volontaire, d’une durée de dix mois, sera officiellement lancée le 12 janvier, a annoncé la ministre des Armées Catherine Vautrin. Ce dispositif, annoncé en novembre par le président Emmanuel Macron, doit entrer en vigueur dès l’été prochain pour les premiers volontaires.

Selon la ministre, des candidatures ont déjà été reçues avant même l’ouverture officielle de la campagne, qui sera accompagnée d’un effort de communication ciblé, notamment dans la presse régionale, afin de toucher l’ensemble des territoires. Le service national militaire volontaire repose sur le principe du volontariat et s’adresse à tous les jeunes Français, filles et garçons, qu’ils soient lycéens, étudiants ou déjà engagés dans la vie active.

La « Journée citoyenne » obligatoire sera rebaptisée « Journée de mobilisation ». À l’issue de cette journée, les jeunes se verront remettre un questionnaire destiné à identifier ceux qui seraient intéressés par un engagement volontaire. Les candidats potentiels seront ensuite recontactés et invités à remplir un dossier plus détaillé, portant sur leurs compétences, leurs centres d’intérêt et leurs éventuels savoir-faire spécifiques, notamment dans les domaines du numérique, des langues ou des métiers techniques.

Les services de recrutement des armées procéderont à une sélection comprenant un entretien de motivation, un examen sportif et des vérifications administratives et de sécurité. Les candidats retenus seront informés au mois de mai, avant la publication des résultats de Parcoursup, afin de leur permettre de reporter, le cas échéant, leur admission dans l’enseignement supérieur d’une année sans perdre leur place.

Les volontaires sélectionnés débuteront leur engagement par un mois de formation, suivi de neuf mois de missions utiles au sein des trois armées, exclusivement sur le territoire national. Le dispositif montera progressivement en puissance : 3.000 volontaires la première année, avec un objectif de 10.000 par an d’ici 2030 et 42.500 à l’horizon 2035.