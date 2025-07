Articles recommandés -

Après près de 41 ans d’incarcération, le terroriste Georges Ibrahim Abdallah, militant libanais d’extrême gauche, a quitté ce vendredi matin la prison de Lannemezan (Hautes-Pyrénées), conformément à la décision de la cour d’appel de Paris rendue le 17 juillet. Condamné en 1987 à la réclusion à perpétuité pour complicité dans l’assassinat d’un diplomate américain et d’un attaché militaire israélien à Paris, l’ancien chef des Fractions armées révolutionnaires libanaises (FARL) devait être expulsé sans délai vers le Liban.

Âgé de 74 ans, il devrait atterrir à Beyrouth samedi entre midi et 14h, selon son frère, Robert Abdallah. Des négociations étaient en cours pour qu’il soit accueilli au salon d’honneur de l’aéroport. À son arrivée, un accueil à la fois populaire et officiel est prévu, avant un retour dans son village natal de Kobayat, où il souhaite désormais "finir ses jours", peut-être en s’impliquant dans la vie politique locale.

Malgré sa libérabilité acquise dès 1999, Georges Abdallah a vu ses nombreuses demandes rejetées au fil des ans, principalement en raison de l'absence d'arrêté d’expulsion libanais et des pressions diplomatiques internationales. Le parquet de Paris a d’ailleurs annoncé un pourvoi en cassation contre sa remise en liberté. Toutefois, ce recours n’étant pas suspensif, il ne bloque pas son départ.

Les juges ont estimé que sa détention, l’une des plus longues de l’histoire judiciaire française, était devenue "disproportionnée", compte tenu de son âge et de l’absence d’activité violente des FARL depuis 1984. Durant la guerre civile libanaise, cette organisation marxiste chrétienne avait revendiqué plusieurs actions armées, notamment l’assassinat en 1982 à Paris du lieutenant-colonel américain Charles Ray, puis de l'Israélien Yaakov Barsimantov, considéré comme le responsable du service de renseignement israélien du Mossad dans le pays. Ce dernier avait été abattu devant son épouse et ses deux enfants.

Identifié à l’époque par ses empreintes dans une planque contenant armes et explosifs, il avait toujours nié son implication directe tout en refusant de condamner ce qu’il qualifie d’"actes de résistance" contre l’oppression israélienne et américaine. Malgré l'absence de "remords" Il été jugé aujourd’hui inoffensif pour l’ordre public.