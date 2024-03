France : les crimes et délits racistes, xénophobes ou antireligieux ont augmenté de 32% en 2023

Les crimes ou délits à caractère raciste, xénophobe ou antireligieux ont augmenté de 32% en 2023 par rapport à 2022 en France, selon un rapport du Service statistique du ministère de l'Intérieur (SSMSI) dévoilé ce mercredi, cité par l'AFP.

Au total en 2023, la police et la gendarmerie nationales ont enregistré dans l'Hexagone "près de 15 000 infractions commises en raison de l'ethnie, de la nation, d'une prétendue race ou de la religion sur l'ensemble du territoire français, dont 8 500 crimes ou délits", note le SSMSI, avec "une nette accélération en fin d'année", marquée par un bond spectaculaire des actes antisémites liés à la guerre entre Israël et le Hamas. Dans six cas sur dix, les 1.676 actes antisémites recensés en 2023 ont été des atteintes aux personnes : violences physiques, propos et gestes menaçants, a indiqué le Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France).