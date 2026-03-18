"France libre" : Emmanuel Macron dévoile le nom du futur porte-avions français

Emmanuel Macron a annoncé mercredi le nom du futur porte-avions français, baptisé « France libre », un choix hautement symbolique en référence à l’héritage du général de Gaulle et à l’esprit de résistance qui a marqué l’histoire nationale. Ce bâtiment succédera en 2038 au Charles-de-Gaulle, unique porte-avions nucléaire actuellement en service dans la Marine française.

Depuis le site de Naval Group à Indret, près de Nantes, où seront construites les chaufferies nucléaires, le chef de l’État a souligné la portée historique de cette appellation. « L’esprit français, c’est un esprit de résistance », a-t-il déclaré, évoquant une « volonté irréductible » de défendre la liberté face aux menaces.

Ce futur navire, d’une longueur de 310 mètres et d’un déplacement de 80 000 tonnes, sera équipé de deux réacteurs nucléaires et de trois catapultes, contre deux actuellement. Il pourra embarquer jusqu’à 40 aéronefs, dont des drones, reflet des évolutions récentes des conflits modernes. Sa construction, qui débutera dans les années à venir pour une mise en service prévue en 2038, représente un investissement estimé à près de 10 milliards d’euros.

Symbole de puissance militaire, ce porte-avions permettra à la France de maintenir sa capacité de projection à longue distance et de renforcer sa dissuasion. Seuls les États-Unis et la France disposent aujourd’hui de porte-avions à propulsion nucléaire, conférant à ce programme une dimension stratégique majeure.

Toutefois, certaines technologies clés, notamment les catapultes électromagnétiques, seront fournies par l’américain General Atomics, soulevant des interrogations sur une éventuelle dépendance. L’Élysée assure néanmoins disposer de solutions alternatives.

Pensé pour être évolutif, le « France libre » devra intégrer les innovations futures, notamment en matière de drones, afin de rester au cœur des capacités militaires françaises pour les décennies à venir.