France/Lieux juifs dégradés à Paris : trois hommes de nationalité étrangère interpellés

Trois hommes de nationalité étrangère ont été interpellés lundi dans le cadre de l'enquête sur les dégradations de cinq lieux juifs parisiens dans la nuit de vendredi à samedi, a appris l'AFP auprès d'une source proche de l'enquête.

Le Mémorial de la Shoah, trois synagogues et un restaurant ont été aspergés de peinture verte, suscitant l'indignation de personnalités politiques de tous bords et la colère d'Israël. Une enquête pour "dégradations commises en raison de la religion" a été ouverte par le parquet de Paris.

Actes coordonnés sans revendication

Les faits ont été découverts lors de patrouilles policières vers 5h15 samedi matin. Dans le 4e arrondissement, les synagogues des Tournelles et d'Agoudas Hakehilos, le Mémorial de la Shoah et le restaurant "Chez Marianne" ont été ciblés. Une cinquième synagogue dans le 20e arrondissement a également été dégradée. Un pot de peinture entamé a été retrouvé au pied du restaurant. Aucun message ni revendication n'accompagnait ces actes. Les images de vidéosurveillance ont révélé des éléments cruciaux : une personne vêtue de noir taguant vers 4h30 au Mémorial, un homme en sombre filmé peu avant 4 heures à la synagogue des Tournelles, et deux complices - l'un aspergeant de la peinture, l'autre le filmant - captés par les caméras d'une seconde synagogue.

Enquête en cours

La Sûreté territoriale a été chargée de l'enquête. Ces dégradations interviennent dans un contexte de tensions accrues autour du conflit à Gaza, illustrant la montée des actes antisémites en France. L'utilisation coordonnée de peinture verte sur plusieurs sites simultanément suggère une action organisée, bien qu'aucune motivation précise n'ait encore été établie.

L'interpellation de trois suspects constitue une avancée significative dans cette affaire qui a ému la communauté juive et suscité une condamnation unanime de la classe politique française.