France/Manuels scolaires : "Les contributions juives au pays sont absentes"

Marcus Sheff, directeur général de l'institut Impact-SE, a présenté sur i24NEWS les conclusions d'une vaste enquête sur la représentation des Juifs et du judaïsme dans les manuels scolaires de huit pays européens, pointant des lacunes importantes dans l'enseignement français.

Une étude motivée par la montée de l'antisémitisme

"Nous avions besoin de savoir comment les enfants, comment la jeunesse dans l'Union européenne étaient éduqués spécifiquement sur ces sujets-là", explique Marcus Sheff, justifiant cette recherche par "les horribles, terribles montées de l'antisémitisme en Europe". La France occupe une place particulière dans cette étude : "C'est la communauté la plus grande en Europe et c'est un pays avec deux millénaires d'histoire juive et qui a souffert le pire antisémitisme et les pires attaques antisémites sur le continent."

Des acquis reconnus mais des manques identifiés

L'expert salue les efforts français existants : "Les manuels scolaires sont informatifs sur la Shoah, sur l'histoire juive, sur l'antisémitisme, il faut le reconnaître." La France "met beaucoup de moyens pour parler de la Shoah, de l'affaire Dreyfus", souligne-t-il.

Cependant, Impact-SE identifie des "zones clés qui restent non représentées". "L'histoire du judaïsme est présente, mais c'est généralement en petite unité", déplore Marcus Sheff. Il regrette l'absence de contenu sur "les contributions juives à la France, à la culture méditerranéenne, au développement national français".

Des recommandations pour enrichir l'enseignement

L'institut préconise davantage d'informations sur "la Shoah de manière spécifique en France et sur l'antisémitisme contemporain", ainsi qu'un approfondissement de l'histoire de cette "communauté juive de France qui remonte à l'Antiquité".

Marcus Sheff se montre encouragé par sa rencontre avec les autorités françaises la semaine dernière : "Nous avons rencontré des professionnels de très haut niveau et des gens très sérieux. J'ai trouvé ça très encourageant."

Cette présentation, menée avec l'organisation Alliance dirigée par Dvora Asarayev, s'inscrit dans une démarche constructive visant à enrichir la compréhension de l'histoire juive européenne dans l'enseignement.