France : Marie s’infiltre dénonce une agression antisémite présumée à Marseille

L’humoriste et vidéaste Marie Benoliel, connue sous le nom de Marie s’infiltre, a dénoncé sur Instagram une agression verbale à caractère potentiellement antisémite subie dans un café du Vieux-Port à Marseille. Dans un long message, elle raconte s’être installée en terrasse lorsqu’un groupe a murmuré son nom avant de crier : « Vive la lutte du peuple palestinien ! » de manière hostile. Pour elle, ce slogan, bien que légitime, visait à la cibler en raison de son identité juive.

Tentant le dialogue, elle s’est heurtée à une attitude haineuse, l’obligeant à quitter les lieux sous le choc. « J’ai peur qu’on me reconnaisse en tant que juive, que ma seule présence attise la haine et la violence », confie-t-elle, dénonçant un sentiment d’insécurité. Ce témoignage intervient dans un contexte de hausse des actes antisémites en France, exacerbée depuis l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 et l’opération militaire israélienne à Gaza.

Suivie par plus de 800 000 abonnés, Marie s’infiltre, connue pour ses caméras cachées satiriques, exprime sa lassitude face à la nécessité de se justifier. Elle revendique toutefois sa liberté : « Personne ne me chassera d’un café en France. » Son récit, largement relayé, a suscité une vague de soutien sur les réseaux sociaux.