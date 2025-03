France : Marine Le Pen critique le CRIF et appelle à sa "dégauchisation"

Lors d'une intervention sur la chaîne parlementaire, Marine Le Pen a vivement critiqué le CRIF (Conseil Représentatif des Institutions Juives de France), qu’elle accuse d’être une structure de gauche, prenant des positions en fonction de ses convictions politiques plutôt qu’en fonction des intérêts de la communauté juive. La présidente du Rassemblement National a estimé qu’il revenait aux membres de la communauté juive de "dégauchiser" le CRIF afin qu'il retrouve "pleinement son rôle de protection des compatriotes juifs".

Cette déclaration intervient après les propos de Yonathan Arfi, président du CRIF, qui a récemment mis en garde contre le Rassemblement National, affirmant qu'il fallait se méfier de ce parti. Marine Le Pen a réaffirmé que le RN défend fermement les intérêts de tous les citoyens français, y compris ceux de confession juive, et a dénoncé ce qu’elle considère comme une dérive politique de certaines institutions communautaires. Par ailleurs, Jordan Bardella, vice-président du RN, et Marion Maréchal, députée européenne, se trouvent en Israël à partir de ce mardi soir pour des rencontres diplomatiques. Leur présence dans la région marque un renforcement des relations internationales du Rassemblement National, tout en réaffirmant leur soutien à Israël et à la communauté juive mondiale.