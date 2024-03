France : Natacha Polony accuse BHL de soutenir une politique qui "fabrique des générations de soutiens du Hamas"

Un vif échange a eu lieu samedi soir entre la journaliste Natacha Polony et le philosophe Bernard-Henri Lévy, venu présenter son nouveau livre "Solitude d'Israël" sur le plateau du talk "Quelle époque !" sur France 2.

'Il n'y aura jamais d'État palestinien tant que le Hamas sera aux commandes, tant qu'il pourra crier victoire", a affirmé BHL. "Dans l’histoire récente", lui a répondu la journaliste, "ce qui a détruit systématiquement les processus de paix, ceux qui les ont torpillés, c’étaient les intégristes des deux côtés. Ce ne sont pas islamistes qui ont tué Yitzhak Rabin, c’était un intégriste juif. Et donc, il faut sortir de cette logique où le pouvoir actuellement est aux extrémistes", a-t-elle affirmé". "Ce qu’est en train de faire Benyamin Netanyahou ne mérite pas un soutien inconditionnel. Pourquoi ? Parce que ça nourrit la haine. Vous êtes en train de fabriquer des générations de soutiens du Hamas. Je dis vous (s’adressant à BHL) parce que vous expliquez que tout ça est normal et qu’il faudrait taper Rafah en plus... Mais ce que vous craignez, à savoir le renforcement du Hamas, n’arrivera pas si on arrête ce massacre mais si on le maintient. C'est ce qui crée de nouveaux combattants. Il faut au contraire stopper cela, donner à ce peuple ce à quoi il a droit, et ils le méritent plus que ce non respect du droit international… ".

i24NEWS

Bernard-Henry Levy de lui répliquer : "Pour l’instant, on est pas dans le non respect du droit international (…), une invasion sans précédent par des mecs qui arrivaient à trois sur des motocyclettes, par deltaplanes, qui ont violé des femmes par dizaines, qui les ont éviscérées, qui ont brûlé des enfants, qui ont tué des familles entières, et vous me parlez du droit international ! Lorsque le Hamas sera enfin brisé, lorsque le peuple palestinien sera libéré de la dictature du Hamas, alors là naturellement il faudra parler de ce qui va se passer après."

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a assuré à plusieurs reprises vouloir poursuivre l'offensive militaire israélienne à Rafah, avec ou sans soutien américain.