France : Philippe Tabarot promet une réponse ferme aux actes antisémites dans les transports

Articles recommandés -

Invité sur CNEWS, le ministre français des Transports, Philippe Tabarot, a dénoncé mercredi la persistance de faits antisémites dans son secteur, citant plusieurs incidents récents, dont celui survenu à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Un contrôleur aérien y avait adressé un « Free Palestine » à l’équipage d’une compagnie israélienne, suscitant l’inquiétude des pilotes et passagers. « Dans le contrôle aérien, vous confiez votre vie et celle de vos passagers au contrôleur. Vous imaginez ce que cela a pu représenter pour l’équipage », a-t-il souligné.

https://x.com/i/web/status/1955642890043928842 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le ministre a rappelé que les transports « n’ont pas été épargnés » par l’antisémitisme, dans un contexte international tendu autour du conflit israélo-palestinien. Il a mentionné les tags antisémites visant la compagnie El Al, ainsi qu’un autre incident, mi-juillet, impliquant un agent sous-traitant d’Air France, accusé d’avoir prononcé la même phrase à de jeunes Israéliens alors qu’il manipulait leurs passeports. Cet agent a depuis été licencié.

Philippe Tabarot a assuré qu’« à chaque fois, il y aura une réponse ferme à la hauteur de la gravité des faits », appelant à une tolérance zéro face à « tout ce qui touche à la haine et à l’antisémitisme ». Ces prises de position interviennent alors que les autorités françaises disent vouloir renforcer la vigilance dans les infrastructures de transport, afin de garantir la sécurité des usagers, quelles que soient leurs origines ou leurs convictions.