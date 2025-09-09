France : polémique après une offre d’emploi conditionnée à la reconnaissance d’un État palestinien

Articles recommandés -

Une annonce de recrutement publiée par le metteur en scène Mohamed El Khatib suscite une vive controverse. Dans le descriptif du poste de « responsable du pôle Art et Soin » dans un Ehpad, il est indiqué que le ou la candidate doit être, « sans condition, pour la reconnaissance immédiate d’un État palestinien ».

Au-delà des critères professionnels habituels – développement de centres d’art en Ehpad, sensibilité poétique, connaissance des politiques publiques de la vieillesse – cette exigence politique a provoqué un tollé.

Le CRIF dénonce une « discrimination illégale ». Son président, Yonathan Arfi, a réagi vivement sur X, dénonçant une atteinte aux libertés publiques : « Abject ! Faut-il désormais un brevet d’antisionisme pour avoir le droit de travailler dans la culture en France ? »

Il accuse Mohamed El Khatib d’instaurer un « délit d’opinion », appelant à ce qu’il soit poursuivi en justice et à ce que ses soutiens publics soient résiliés. Pour Yonathan Arfi, cette exigence relève d’une discrimination illégale et inacceptable, et participe d’un climat d’intimidation vis-à-vis des artistes juifs ou supposés soutenir Israël.