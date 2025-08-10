France : polémique autour d’un livre de coloriage appelant à l'éradication d'Israël

Articles recommandés -

Un livre de coloriage destiné aux enfants, intitulé "From the River to the Sea" (De la rivière à la mer), suscite une vive polémique en France. Présenté comme un ouvrage militant retraçant "l’histoire de la Palestine sous occupation israélienne", il dénonce ouvertement l’État d’Israël, accusé d’imposer une politique "d’apartheid" et de "discriminations" contre les Palestiniens, ainsi que d’être un "assassin" et de tuer des écrivains, a rapporté le JDD.

Conçu avec une approche revendicative, l’ouvrage consacre certaines pages à des symboles comme le keffieh, décrit comme "l’écharpe traditionnelle" palestinienne, ou encore aux "martyrs" : "En Palestine, quand Israël tue celles et ceux qui défendent leur terre, leur maison, leur communauté, leur religion, on les appelle les ‘Chahid(e)s’", peut-on y lire.

La solidarité internationale est également mise en avant. Une illustration associe la cause palestinienne au mouvement Black Lives Matter, avec une référence explicite à George Floyd, tué par un policier américain en 2020.

Selon plusieurs internautes, le livre serait disponible dans une librairie féministe et LGBTQIA+ du XIᵉ arrondissement de Paris, ainsi que sur Amazon. Cette diffusion a provoqué un flot de réactions indignées sur les réseaux sociaux. Pour le compte Jugé Coupable, le simple titre de l’ouvrage pose problème : "‘From the River to the Sea’ est un slogan utilisé par le Hamas, appelant à la disparition d’Israël".

Frank Tapiro, fondateur de Diaspora Défense Forces, va plus loin, affirmant que ce slogan "aux apparences positives" cache un appel "à la destruction d’un État et à l’extermination de sa population", évoquant les attaques du 7 octobre 2023 comme "bande-annonce" de cette idéologie.

En ligne, les commentaires se multiplient : "Le monde militant a vrillé", "C’est le petit Mein Kampf pour enfants", ou encore "C’est scandaleux, il faut interdire cette vente". Certains y voient une nouvelle manifestation d’antisémitisme dans l’espace public français, tandis que d’autres dénoncent un ouvrage militant présenté, selon eux, sous une forme anodine et ludique destinée aux plus jeunes.

À ce stade, aucune réaction officielle n’a été signalée de la part des autorités, mais la controverse illustre à quel point les symboles et discours liés au conflit israélo-palestinien continuent d’attiser les tensions, y compris au travers d’objets a priori destinés au monde de l’enfance.