France : Raphaël Enthoven déprogrammé du festival Livres dans la Boucle après des propos sur Gaza

Le philosophe et essayiste Raphaël Enthoven ne participera finalement pas au festival littéraire Livres dans la Boucle, prévu du 19 au 21 septembre à Besançon, a rapporté le média Est Républicain. L’annonce a été faite mardi par Grand Besançon Métropole (GBM), organisateur de l’événement, à la suite d’une vive polémique.

En cause, une déclaration publiée le 15 août sur le réseau social X dans laquelle Enthoven affirmait : « Il n’y a aucun journaliste à Gaza. Uniquement des tueurs, des combattants ou des preneurs d’otages avec une carte de presse. »

Des propos largement contestés, notamment par Reporters sans frontières (RSF) et le Comité pour la protection des journalistes (CPJ), qui ont qualifié ces affirmations de fausses. L’écrivain a néanmoins maintenu sa position dans un second message publié le 17 août.

Mardi matin, la section bisontine du Parti communiste français (PCF) a réclamé l’annulation de sa venue, jugeant ces propos « inadmissibles » et accusant le philosophe de « criminaliser les journalistes ». Quelques heures plus tard, GBM a confirmé avoir demandé l’annulation de la participation d’Enthoven, expliquant que ces « déclarations polémiques » compromettaient la sérénité du festival. Raphaël Enthoven, qui devait présenter son livre L’Albatros, consacré à sa mère disparue, a par ailleurs été la cible d’insultes et de menaces de mort, ce que le PCF a condamné tout en réaffirmant la gravité de ses propos.

L’essayiste reste néanmoins invité à une conférence prévue le 9 septembre à Arc-et-Senans, consacrée à l’intelligence artificielle, devant plus de 400 chefs d’entreprise.