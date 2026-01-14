France : retrait d’un manuel de révision du bac pour des passages mensongers sur le massacre du 7 octobre

Un manuel de révision du baccalauréat publié par Hachette Éducation a été retiré de la vente ce mercredi après la découverte de passages falsificateurs et révisionnistes concernant les attentats du Hamas du 7 octobre 2023. Ce développement intervient après l'alerte lancée par la LICRA qui a entraîné une réaction rapide au plus haut niveau de l’État. Emmanuel Macron s'est emparé de l'affaire, demandant au gouvernement de prendre des mesures.

https://x.com/i/web/status/2011366002941129206 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dans un tweet posté mardi, le président Emmanuel Macron a dénoncé une « falsification des faits » et rappelé que « le révisionnisme n’a pas sa place en République ». Il a demandé au gouvernement de prendre des mesures immédiates. Ce mercredi, la ministre déléguée chargée de la Mémoire et de la Lutte contre l’Antisémitisme, Aurore Bergé, a indiqué avoir saisi l’éditeur dès la découverte des passages problématiques. Elle a salué la réaction rapide et transparente du groupe Hachette, qui a annoncé le retrait des manuels concernés.

Dans un communiqué, la maison d'édition présente ses excuses et dit "comprendre l'émotion suscitée" et indique mener une enquête en interne.

https://x.com/i/web/status/2011375729695461738 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La députée Caroline Yadan a remercié la ministre et les associations mobilisées, dont la LICRA, pour avoir permis ce retrait. Elle a appelé à suivre de près les résultats de l’enquête interne ouverte par l’éditeur suite à la parution de ces contenus jugés indignes.

Le manuel en question, Objectif Bac HGGSP, évoquait le massacre du 7 octobre 2023 en qualifiant de « plus de 1 200 colons juifs » les victimes israéliennes, dont la très grande majorité vivaient pourtant à l’intérieur des frontières internationalement reconnues d’Israël. La LICRA a dénoncé cette formulation comme gravement problématique, estimant qu’elle déforme la réalité du crime et pourrait relativiser l’attaque terroriste. Les passages incriminés présentaient également l’offensive du Hamas comme un élément déclencheur d’une « invasion » de Gaza par Israël, sans contextualiser la nature terroriste de l’attaque ni la cible civile.

Dans un communiqué, la LICRA a insisté sur la responsabilité des éditeurs de manuels scolaires dans le choix des mots, rappelant que « les mots utilisés pour décrire des crimes terroristes ne sont jamais neutres », surtout lorsqu’ils façonnent la compréhension historique des jeunes générations.