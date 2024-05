France : Sciences Po refuse de rompre ses partenariats avec Israël, des étudiants entament une "grève de la faim"

Alors que des débats internes ont fait rage ce jeudi à Sciences Po Paris après le blocage de l'établissement la semaine dernière en soutien à Gaza, la direction a refusé la création d'un groupe de travail chargé de revoir les partenariats avec des universités israéliennes, l'une des revendications des étudiants mobilisés, selon les médias français.

Pour protester contre cette décision qui a provoqué l'ire des manifestants, certains d'entre eux ont d'ores et déjà entamé une "grève de la faim", "jusqu'à ce que Sciences Po s'engage à tenir un vote non anonymisé au Conseil de l'institut pour enquêter sur les partenariats avec des universités violant le droit international et les droits humains", indique le comité Palestine de Sciences Po. Une initiative saluée par Rima Hassan, la candidate LFI controversée aux européennes : "Il est temps de rendre des comptes sur vos partenariats avec les universités israéliennes. Le boycott total et sans concessions d’Israël doit se poursuivre, partout et par tous les moyens", a-t-elle publié sur X (ex-Twitter). Depuis 5h du matin ce mercredi, de nombreux étudiants ont bloqué certains établissements dans l'Hexagone, dont l'école supérieure de journalisme (ESJ), dans la continuité des actions menées à Sciences Po Paris et à la Sorbonne. Les cours ont été supprimés alors que les examens approchent. Ces blocages font écho à ceux des Etats-Unis qui se poursuivent depuis plusieurs jours.