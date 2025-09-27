France : tags antisémites et homophobes sur des écoles et une synagogue dans le Val-de-Marne

Des inscriptions antisémites, homophobes et hostiles à la France ont été découvertes vendredi 26 septembre dans plusieurs communes du Val-de-Marne, suscitant une vague d’indignation. Les tags ont visé le lycée Armand-Guillaumin d’Orly, les écoles élémentaires Paul Langevin et Nelson Mandela à Choisy-le-Roi, ainsi qu’un commerce et la synagogue de la ville, qui a par ailleurs été dégradée.

La Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT+ (DILCRAH) a confirmé que ces faits avaient été signalés au procureur de Créteil par le recteur de l’Académie, en application de l’article 40 du Code de procédure pénale. Dans un communiqué cité par Le Parisien, le recteur Jean-François Chanet a dénoncé avec force ces agissements : « L’homophobie, l’antisémitisme et les injures de toutes sortes n’ont pas leur place dans notre démocratie et doivent être combattus sans relâche. »

Sur les réseaux sociaux, plusieurs photos publiées par Hassan Aoummis, élu d’opposition à Choisy-le-Roi, montrent des messages tels que « Nik la France » tracés devant une école, ou encore « les juifs les gays » apposé près de la synagogue.

Ces actes ont immédiatement été condamnés par de nombreux responsables politiques locaux. La mairie de Choisy-le-Roi a appelé à une réaction rapide des autorités judiciaires et policières pour identifier les auteurs et réaffirmer « le caractère intolérable de ces appels à la haine ». La synagogue, déjà ciblée par le passé, a fait l’objet d’une sécurisation renforcée. Le parquet de Créteil n’a pas encore communiqué sur l’enquête en cours.