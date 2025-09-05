France : un adolescent radicalisé arrêté dans la Sarthe pour projet d’attentats majeurs au nom de Daesh

Articles recommandés -

Un adolescent de 17 ans, radicalisé sur Internet, a été interpellé lundi dans la Sarthe par la DGSI, avec le soutien du Raid, alors qu’il tentait de prendre la fuite, a rapporté Le Parisien. Surnommé « Abou Jannah Al Faransi » (Abou Jannah le Français), il avait rédigé un serment d’allégeance à l’État islamique, dans lequel il promettait de tuer des « mécréants » et faisait référence à la situation à Gaza.

Selon l’enquête, le jeune homme projetait des attaques terroristes de grande ampleur contre plusieurs cibles symboliques : les ambassades d’Israël et des États-Unis, l’Élysée, le ministère de l’Intérieur, ainsi que des sièges de grands médias parisiens.

Ces derniers jours, ses plans se seraient recentrés sur des établissements scolaires de la Sarthe, notamment le lycée où il était inscrit, ainsi que sur un commissariat local.

Lors de la perquisition, la police a découvert des listes d’écoles, des notes sur la fabrication d’explosifs et des repérages via Google Maps. Il envisageait de brûler des établissements à l’aide d’essence, symbole pour lui du système occidental qu’il exècre. Des éléments laissent également penser qu’il aurait été en contact virtuel avec l’État islamique au Khorasan (EI-K), actif en Afghanistan et au Pakistan et responsable de l’attentat meurtrier de Moscou en 2024. Après 96 heures de garde à vue, le suspect doit être présenté ce vendredi devant un juge antiterroriste à Paris en vue d’une mise en examen pour association de malfaiteurs terroriste criminelle.

Cette affaire illustre la montée inquiétante du terrorisme juvénile, avec déjà 12 mineurs mis en examen cette année pour des faits similaires en France.