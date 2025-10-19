Un cambriolage a eu lieu au Louvre, le musée fermé pour la journée

Un spectaculaire braquage a eu lieu dimanche matin à l’ouverture du musée du Louvre, en plein cœur de Paris. L’annonce a été faite par la ministre française de la Culture, Rachida Dati, sur le réseau social X : « Un braquage a eu lieu ce matin à l'ouverture du Musée du Louvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux côtés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours. »

Selon les premières informations communiquées à l’AFP, un ou plusieurs individus armés se seraient introduits dans le musée peu après son ouverture dominicale. Les circonstances exactes de l’intrusion restent floues : ni le montant d’un éventuel butin, ni la nature des objets visés n’ont été précisés à ce stade.

Le musée du Louvre a annoncé sur ses canaux officiels qu’il demeurait **fermé « pour raisons exceptionnelles »**, demandant aux visiteurs de reporter leur venue.

Sur place, les forces de l’ordre ont établi un important périmètre de sécurité autour de la pyramide du Louvre, tandis que les équipes de la brigade de répression du banditisme ont été dépêchées pour les premières constatations.