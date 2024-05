France : un chauffeur de taxi condamné à huit mois de prison avec sursis pour antisémitisme

Un chauffeur de taxi a été condamné, lundi, à huit mois de prison avec sursis pour avoir refusé de prendre en charge une famille juive à son arrivée à l'aéroport d'Orly et avoir proféré des insultes antisémites. "Je ne te prendrai pas toi et ta famille, sale juif", avait lancé le chauffeur à un couple et ses trois enfants qui revenaient d'Israël, avant de s'en aller. Revenant ensuite vers aux, l'homme avait ajouté : "Si je t'avais pris toi et ta famille dans mon taxi, je t'aurais égorgé, toi, ta femme et tes enfants."

Le père de famille avait signalé les faits le jour même à la Direction des usagers et des polices administratives de la préfecture de police. Une enquête avait ensuite permis d'identifier le mis en cause, grâce aux images de vidéosurveillance.

Lors de l'audience, le prévenu du nom de Fehti C., âgé de 55 ans, a nié les faits, malgré les témoignages concordants de l'agent régulateur de taxis et d'un autre chauffeur qui a pris en charge la famille."Il y a dû y avoir un effet d'engouement avec ce qu'il a dû regarder à la télévision, des scènes de violence abominables qui ont dû influencer ses propos", a souligné l'avocate de la Licra qui s'est constituée partie civile dans l'affaire. Depuis le 7 octobre, la France recense une hausse de 1 000 % des actes antisémites sur son territoire.