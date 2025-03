France : un élève sur deux exposé à des propos antisémites selon une nouvelle étude

Une enquête réalisée par l'Ifop pour le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) révèle des chiffres inquiétants concernant l'antisémitisme dans les établissements scolaires français. Publiée ce mercredi, l'étude montre que 51% des élèves du secondaire ont déjà entendu des propos antisémites, avec une part importante d'entre eux (25%) ayant été témoins de ces insultes venant même de membres de leur famille.

Parmi les expressions les plus couramment entendues, on retrouve des insultes comme « sale feuj » (17%) et des remarques comme « Ça gaze ? » (10%) envers des élèves juifs. D’autres stéréotypes et propos dégradants comme « ne fais pas ton feuj », associés à des comportements sociaux (prêter, partager, etc.), ont également été rapportés par 25% des élèves interrogés. L'enquête met en lumière une normalisation inquiétante de telles attitudes, puisque certains élèves jugent même ces insultes comme « acceptables » : 4% acceptent l’expression « sale feuj », 7% la phrase « Ça gaze ? » et 3% la phrase choquante « Hitler, il aurait pu finir le travail ». L’étude révèle aussi des tensions liées au conflit israélo-palestinien. Environ 16% des élèves ont exprimé qu'ils refuseraient d'établir des relations amicales ou sentimentales avec des élèves juifs, et 37% affirment la même chose si ces derniers soutiennent Israël. L’insulte « sale sioniste » est également fréquemment entendue, dénonçant ainsi un climat tendu dans les établissements scolaires, exacerbé par le contexte géopolitique. Le phénomène de l'antisémitisme à l'école est d'autant plus préoccupant qu'il a été exacerbé depuis le 7 octobre 2023, date du début du conflit entre Israël et le Hamas. L’Education nationale a recensé 477 actes antisémites lors du premier trimestre de l’année scolaire 2024-2025, un chiffre alarmant pour les autorités. Face à cette situation, le gouvernement français a intensifié ses efforts, notamment à travers la relance des assises de lutte contre l'antisémitisme, qui se poursuivront avec un colloque au Sénat ce jeudi. Cette enquête met en lumière l'urgence de la lutte contre l'antisémitisme à l'école et la nécessité de poursuivre l'éducation et la sensibilisation des jeunes générations.