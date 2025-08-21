France : un gérant de parc de loisirs placé en garde à vue après avoir refusé l’accès à 150 jeunes israéliens

Articles recommandés -

Un gérant d’un parc de loisirs de Porté-Puymorens, dans les Pyrénées-Orientales, a été placé en garde à vue ce jeudi après avoir refusé l’entrée de son établissement à un groupe de 150 jeunes vacanciers israéliens, ont rapporté les médias français. Le parquet de Perpignan a confirmé qu’il est poursuivi pour « discrimination fondée sur la religion », un délit passible de trois ans de prison.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’homme de 52 ans aurait justifié sa décision par des « convictions personnelles ». Le groupe, composé de mineurs âgés de 8 à 16 ans et en séjour en Espagne, avait pourtant réservé l’activité depuis plusieurs semaines.

Inconnu de la justice et ne figurant pas dans les fichiers de renseignement, le gérant a été placé en garde à vue afin d’être entendu par les enquêteurs. Le parquet rappelle que la loi sanctionne toute discrimination « dans le cadre de l’offre ou de la fourniture d’un bien ou d’un service ». Face à ce refus, les organisateurs ont rapidement modifié le programme. Les 150 jeunes ont été dirigés, en trois bus, vers un autre site d’activités en France. Leur sécurité a été assurée par un dispositif de gendarmerie, sans incident signalé dans la journée. Ce nouvel épisode intervient dans un climat national marqué par une recrudescence des actes antisémites, et alors que les autorités françaises multiplient les annonces pour renforcer la lutte contre le racisme et les discriminations.