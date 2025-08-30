France : un homme interpellé après avoir menacé trois personnes au couteau près d’une synagogue à Neuilly-sur-Seine

Articles recommandés -

La tension a été vive vendredi après-midi à Neuilly-sur-Seine, lorsqu’un individu armé d’un couteau a menacé trois personnes à proximité immédiate d’une synagogue. L’incident s’est produit vers 17h30, selon une source policière citée par BFMTV, confirmant une information de RTL.

Parmi les personnes visées figurait un homme portant une kippa, qui a également été la cible de menaces proférées « en des termes antisémites ». Après avoir menacé cet homme, l’agresseur s’est lancé à la poursuite des trois victimes, qui se sont dispersées dans le quartier.

L’homme au couteau a choisi de suivre celui qui portait la kippa, lequel s’est réfugié dans un établissement commercial. C’est à cet endroit que les forces de l’ordre ont pu intervenir et procéder à l’interpellation du suspect. L’arme blanche a été découverte et immédiatement saisie. « À ce stade, aucune victime blessée par arme blanche n’a été recensée », précise la police, ajoutant que l’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de l’agression et la nature des motivations de l’homme arrêté.

Sur les réseaux sociaux, le maire de Neuilly-sur-Seine, Jean-Christophe Fromantin, a salué « l’intervention immédiate » des policiers, rappelant que « l’antisémitisme du quotidien appelle une vigilance de tous les instants ».